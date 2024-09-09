Motosikletiyle otobüsün altında kalan astsubay hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletiyle otobüsün altında kalan 24 yaşındaki astsubay Ömür Kaygusuz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Erdek Caddesi, asit kavşağı mevkiinde sabah 08: 00 sularında meydana geldi.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 10 AKD 444 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayan astsubay Ömür Kaygusuz (24), aynı istikamette seyreden M.T. idaresindeki yolcu otobüsünün altına girdi. Otobüsün altında yaklaşık 80 metre sürüklenen Ömür Kaygusuz olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından otobüs şoförü M.T. ifadesi alınmak üzere gözetim altına alınırken olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde astsubay olarak görev yürüten Ömür Kaygusuz'un cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından cenazenin Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.