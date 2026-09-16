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Motosikletiyle bariyerlere çarpan genç ağır yaralandı

Motosikletiyle bariyerlere çarpan genç ağır yaralandı
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Aydın’ın Köşk ilçesinde seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan genç sürücü ağır yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan genç sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle seyir halinde olan S.Y. (25), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparken, motosiklet sürücüsü S.Y. ise ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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