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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Meydanbaşı Caddesi'nden çarşı istikametine seyir halinde olan H.M.Ö. idaresindeki 67 AGK 378 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen A.K.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan çöp kovasına çarparak yaralandı. Motosiklet ise çarpışmanın ardından yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı