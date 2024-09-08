Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Otomobil ile motosikletin çarpışma anı, video çekmek için kayıtta olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerlerken sola manevra yapan hafif ticari araçla karşıdan gelen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken çarpışma anı, video çekmek için kayıtta olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri hafif yaraları motosiklet sürücüsüne müdahale edildi. Müdahalenin ardından tedbir amaçlı motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.