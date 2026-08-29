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Kayapınar'da Motosikletli Kaza: 1 Yaralı

Kayapınar'da Motosikletli Kaza: 1 Yaralı
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Diyarbakır Kayapınar'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı; yaralı hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kayapınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Yaralıya, ilk müdahale olay yerinden geçen bir doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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