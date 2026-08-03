Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zeynep T.'ye (25), 63 AIA 495 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaya Zeynep T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı