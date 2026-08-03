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Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep T.'ye motosiklet çarptı. Kazada yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zeynep T.'ye (25), 63 AIA 495 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaya Zeynep T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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