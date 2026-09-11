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Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
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Adıyaman’da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. idaresindeki 27 ACK 327 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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