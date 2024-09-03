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Motosiklete yüklediği eşyalarla görenleri şaşkına çevirdi

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, iki tekerlekli aracına yüklediği eşyalarla çıktığı trafikte görenleri şaşkına çevirdi. O anlar kameraya yansırken, motosikleti sürmekte güçlük çeken sürücünün rahat hareketleri 'pes' dedirtti.

Motosiklete yüklediği eşyalarla görenleri şaşkına çevirdi

Tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, iki tekerlekli aracına yüklediği eşyalarla çıktığı trafikte görenleri şaşkına çevirdi. O anlar kameraya yansırken, motosikleti sürmekte güçlük çeken sürücünün rahat hareketleri 'pes' dedirtti.

Merkez Osmangazi ilçesinde motosikletiyle trafiğe çıkan bir sürücü, motosiklete yüklediği eşyalarla kilometrelerce seyir etti. Kendi canını da hiçe sayan sürücü, uyarılara aldırış etmeden ilerlerken, ilginç yolcuğu gören trafikteki diğer sürücüler ise o anları şaşkınlıkla izledi. Motosikletli sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, tehlikeli yolculuk kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Güncel Yaşam Bursa

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