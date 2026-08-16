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Eskişehir'de Kasksız ve Ters Oturarak Motosiklet Sürüşü

Eskişehir'de Kasksız ve Ters Oturarak Motosiklet Sürüşü
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Eskişehir’de motosiklet üzerinde kasksız şekilde yolculuk yapan 3 gencin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Eskişehir'de motosiklet üzerinde kasksız şekilde yolculuk yapan 3 gencin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Gençlerden birinin motosikletin yakıt deposuna ters oturması ise 'pes' dedirtti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnutiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletteki 3 kişinin tehlikeli yolculuğu dikkat çekti. Motosiklette bulunan şahıslardan birinin yakıt deposu üzerine ters şekilde oturduğu, bir diğerinin ise sürücünün arkasında yer aldığı görüldü. Kask takmayarak hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin rahat tavırları dikkat çekerken, yürekleri ağza getiren o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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