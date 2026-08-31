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Konya'da Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Konya'da Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde, parktan çıkan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Beytullah Akırmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da motosikletin park alanından yola çıkan otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Akırmak (19) idaresindeki 42 BES 465 plakalı motosiklet ana yol üzerinde seyir halindeyken yol kenarındaki bir otoparktan kontrolsüz çıkış yapan otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beytullah Akırmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akırmak'ın cenazesi kılınan namazın ardından merkez Karatay ilçesi Kağnıcılar Mezarlığı'na dualarla defnedildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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