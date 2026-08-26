Motosiklet yayalara çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosikletin yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı civarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken yaya olarak bulunan Esra Oğuz ve İkra Oğuz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan her iki yaya yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı