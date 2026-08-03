Motosiklet vincin altında kaldı: Sürücü son anda kurtuldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile vincin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpışmanın ardından motosiklet vincin altında kalırken, sürücü son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.C.'nin kullandığı 48 AJF 204 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada 48 VD 299 plakalı vinçle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet vincin altında kalırken, sürücü kendisini son anda iterek aracın altından kurtulmayı başardı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Vincin altında kalan motosikletin adeta paramparça olduğu görülürken, sürücü vincin kör noktasında kaldığını ve vinç sürücüsünün kendisini görmediğini iddia etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı