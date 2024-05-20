Motosiklet tutkusu sona erdi: Genç sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet tutkusu sonu oldu

19 yaşındaki gençten geriye motosiklet üzerindeki bu fotoğrafları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde minibüs ile motosiklet çarpıştı. Yaklaşık 30 metre minibüsün önünde sürüklenen motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç motosiklet tutkunundan geriye, sosyal medya hesabında motosiklet üzerinde çekilmiş fotoğrafları ile klarnet çalarken yaptığı paylaşım kaldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Korucuk Mahallesi Cevatuncuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Mehmet Ali Çetinel idaresindeki 54 AKH 644 plakalı motosiklet ile plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. kontrolündeki Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüsün önünde yaklaşık 30 metre sürüklenerek ağır yaralanan Çetinel, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden motosiklet tutkunu gençten geriye ise sosyal medya hesabında motosiklet üzerinde çekilmiş fotoğrafları ile klarnet çalarken yaptığı paylaşım kaldı. 19 yaşındaki genç, Adapazarı Korucuk Mahallesi TOKİ Numan Yazıcı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.