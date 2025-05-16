Motosiklet Sürücüsünün Ölümü Güvenlik Kamerasında

Motosiklet Sürücüsünün Ölümü Güvenlik Kamerasında
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Motosiklet Sürücüsünün Ölümü Güvenlik Kamerasında
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Hatay'da tıra çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bedirhan Açıkgöz, kaza anında hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tıra çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsün öldüğü kaza kamerada

HATAY - Hatay'da tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki çocuk sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 16 yaşındaki Bedirhan Açıkgöz idaresindeki 57 AGC 073 plakalı motosiklet, park halinde olan 33 DFB 120 plakalı Mercedes Benz marka tırla çarpıştı. Motosikletin tırla çarpıştığı ve 16 yaşındaki genç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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