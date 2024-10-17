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Motosiklet Sürücüsüne Ceza: Tekerlek Havalarda Yakalandı

Motosiklet Sürücüsüne Ceza: Tekerlek Havalarda Yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletinin ön tekerini kaldırarak trafikte tehlike oluşturan sürücü, devriye gezen yunus ekipleri tarafından durdurularak 2 bin 196 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletinin önünü kaldıran motosiklet sürücüsü, devriye görevindeki yunus ekiplerine yakalandı. Motosikletin sürücüsüne 2 bin 196 TL para cezası uygulandı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde köprü istikametine seyir halindeki Rahim Yiğit'in kullandığı 07 BID 291 plakalı motosiklet ön tekerini kaldırarak yoluna devam ettiği sırada devriye görevi yapan Yunus Ekiplerine yakalandı.

Motosikleti takibe alan Yunus ekibi, Yukarı Hisar Mahallesinde motosikleti durdurarak trafik ekibi çağırdı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi motosiklet sürücüsüne trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak suçundan 2 bin 196 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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