Adıyaman'da Korkunç Kaza: Motosikletli Havaya Uçtu

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1920 Sokak'ta Muhammed M. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Kazada yaralanan sürücü Muhammed M., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı