Motosiklet Sürücüsü Köpeğin Hırlamasından Korktu

Motosiklet Sürücüsü Köpeğin Hırlamasından Korktu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü, trafik beklerken araçtaki köpeği sevmek istedi ancak köpeğin hırlamasıyla irkildi. O anlar kask kamerasına yansıdı ve gülümseten bir anı oluşturdu.

Eskişehir'de işlek bir caddede seyreden bir motosiklet sürücüsü, trafikte beklerken yanında bulunan araç içindeki köpeği sevmek için açık camdan hamle yapınca, sevimli hayvanın 2 kez hırlamasıyla irkildi. Kask kamerasına yansıyan gülümseten olay sonrası, motosiklet sürücüsü araçtan hızla uzaklaştı.

Eskişehir'de yaşayan motosiklet sürücüsü Erkan Keser, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Öğretmenler Bulvarı'nda seyrederken, 55 KH 205 plakalı bir aracın içerisinde iki köpek gördü. Oldukça sevimli olan köpekleri aracın açık camından elini sokarak sevmek isteyen Keser, beklenmedik bir tepki ile karşılaştı. Köpeklerden biri motosiklet kullanıcısına havladı. Köpeğin reaksiyonu karşısında şoke olan Erkan Keser gülümseyerek "Ne oluyor" derken, köpek ikinci kez havlayarak motosiklet kullanıcısını korkuttu. Erkan Keser'in kask kamerasına anbean yansıyan komik olay sonrası, hem araç hem de motosiklet kullanıcısı kahkaha attı. Köpeğin tepkisinden sonra Erkan Keser, olay yerinden uzaklaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı

Dünya diken üstünde! Trump kirli plan için topu İsrail'e attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.