Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 67 ADZ 114 plakalı motosiklet, O.Ü. idaresindeki 67 SB 922 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü M.Ö.'ye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralı M.Ö., Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, otomobil sürücüsü O.Ü. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. - ZONGULDAK