Motosiklet Sürücüsü, Araca Çarpmamak İçin Devrildi: 1 Yaralı

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Antalya Manavgat'ta seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yola çıkan araca çarpmamak için frene basınca motosikletini devirerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Önüne çıkan araca çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya Manavgat'ta seyir halindeyken yola çıkan araca çarpmamak için motosikleti devirilen sürücü yaralandı. Kaza anı ve vatandaşların yaralıya yardım için toplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salkımevler istikametinden Sanayi istikametine seyir halindeki Emine T.'nin kullandığı 07 AYR 392 plakalı motosiklet, Barbaros Bulvarı'na çıkan Alper B.'nin kullandığı 33 AYE 643 plakalı araca çarpmamak için frene basınca motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Emine T., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve sonrasında vatandaşların yaralanan sürücüye yardım çabaları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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