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Sincan'da motosikletliler pazarda drift attı

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Ankara’nın Sincan ilçesinde, bir grup motosikletli pazar yerinde drift attı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir grup motosikletli pazar yerinde drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bir pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup motosikletli pazar yerine gelerek drift atmaya başladı. Pazar yerinde top oynayan çocukların yanına gelen bir motosikletli ise çocukların yanında drift yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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