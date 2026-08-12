Karaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da kavşakta dönüş yapmakta olan otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Talha Bozkurt'un (18) kullandığı 70 ACK 152 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan S.A. yönetimindeki 26 AKP 580 plakalı otomobille yandan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobile ok gibi saplanan motosikletten savrulan sürücü ve arkasında bulunan 16 yaşındaki Z.E.K. isimli kız çocuğu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Z.E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Kemal Talha Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren Z.E.K.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de kaza yerinde çalışma yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı