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Motosiklet Kazasını Gece Yarısı Merakla İzlediler

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Gece yarısı meydana gelen kazayı meraklı vatandaşlar üst kısımdan izledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Saate aldırış etmeden alt geçitte yaşanan kazayı film gibi izlediler

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Meraklı vatandaşlar, vaktin gece yarısı olmasına aldırış etmeden alt geçitte yaşanan kazayı yolun üst kısımdan meraklı gözlerle izlediler.

Kaza, İskenderun ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AGD 974 plakalı motosiklet, ıslak yolda kontrolden çıktı. Devrilen motosikletteki Hasan Ö. ve Emre Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek taraflı olarak kapatılırken, vatandaşlar alt geçidin üst kısmına çıkarak kazayı meraklı gözlerle izlediler. Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar, film izlercesine olay yerini gözlemlediler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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