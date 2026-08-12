İzmit'te Motosiklet Kazası: Alican Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 33 yaşındaki Alican Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün İzmit-Kandıra yolu Çubukluosmaniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle birlikte Kandıra'dan dönen Alican Kaya idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kaya ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada motosiklette bulunan Kaya'nın kardeşi ise yara almadan kurtuldu. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kaya'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Alican Kaya'nın cenazesi, bugün Tavşantepe Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı