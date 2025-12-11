Kaskla yaşama tutunan motosikletli genç: 'Polisler doğru söylüyormuş'

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kazayı köprücük kemiği kırığı ve sıyrıklarla atlattı. Kazada kaskı darbe alan genç, "Polisler kask konusunda sonuna kadar haklıymış" diyerek kask takmanın önemine dikkat çekti.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yaşandı. O.K.'nın (17) kullandığı motosiklet, cadde üzerinde otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Gencin köprücük kemiğinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar olduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olan O.K., yaşadığı kaza sonrası kask takmanın önemini çektiği videoyla anlattı. O.K'nın "Beni hayata döndüren bu kask" dediği video sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kask olmasa kafasına alacağı darbeyle beyin kanaması geçirebileceğini ifade eden O.K., "Beni hayata döndüren bu kask. Polisler hakikaten doğruyu söylüyormuş. Kaskın haline bak, bu darbe doğrudan benim kafama gelseydi ben beyin kanaması geçirirdim. Polisler kask konusunda sonuna kadar haklıymış. Bunun da vizörü olmasaydı gözüme parça gelirdi. Buradan bütün ağabeylerime ve kardeşlerime kasklarınızı takın demek istiyorum. Sadece köprücük kemiği ve sıyrıklıkla atlattım" dedi. - HATAY