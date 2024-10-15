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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Tekdemir'in Acı Hikayesi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Tekdemir'in Acı Hikayesi
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Domaniç-Tavşanlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Tekdemir, 1 ay süren tedavi sonrası hayatını kaybetti.

Domaniç- Tavşanlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Tekdemir (57), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12 Eylül 2024 tarihinde Domaniç- Tavşanlı karayolu Güney köyü yakınlarında meydana gelen kazada Domaniç yönünden Tavşanlı yönüne seyreden araç sürücüsü, Güney köy yoluna dönmekte olan Mustafa Tekdemir'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tekdemir, sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 1 aydır hastanede yaşam savaşı veren Mustafa Tekdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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