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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Piyade Astsubay Uğurlandı

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Piyade Astsubay Uğurlandı
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İstanbul'da görevli Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, izne geldiği memleketi Buldan'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi askeri törenle defnedilecek.

İstanbul'da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, izne geldiği memleketi Buldan'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, yıllık iznini geçirmek için memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesine geldi. Gece motosikletiyle dolaşan 35 yaşındaki Astsubay Ümit Yeşildağ, Dörteylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yeşildağ'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İzinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden askerin cenazesinin bugün baba ocağında askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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