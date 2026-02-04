Haberler

Kaskını kız arkadaşına verdiği kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü için lokma dağıtıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kadir Akbulut için arkadaşları lokma dağıttı. Manavgat Alpha Riders Motosiklet Kulübü, kazada kaybedilen üyesi için farkındalık yaratma amacıyla etkinlik düzenledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 Ocak gecesi meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut için arkadaşları lokma dağıttı.

Manavgat ilçesinde 16 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında adliye personeli olan Kadir Akbulut olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette yolcu olarak bulunan kaskını verdiği kız arkadaşı kazayı yaralı olarak atlatmıştı. Manavgat Alpha Riders Motosiklet Kulübü tarafından kulüp üyesi Manavgat Kadir Akbulut için arkadaşları lokma dağıttırıldı. Manavgat Alpha Riders Başkanı Uğur Sezer Dizmen "Motosiklet kazasında kaybettiğimiz üyemiz ve arkadaşımız Kadir Akbulut için lokma dağıtıyoruz. Bu etkinliğimizle motosiklet farkındalığı adına da bir çalışma yapmak istedik. Bizi görün. Bizi yok sayıyorlar. Arkadaşımız yok yere vefat etti. Allah Rahmet eylesin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
