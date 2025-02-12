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Motosiklet Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hasta babaannesini ziyarete giden Zekeriya Özsarı, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hasta olan babaannesini ziyarete giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletli genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alaşehir -Salihli karayolu Akkeçili Mahallesi mevkiinde dün gece meydana gelen kazada Zekeriya Özsarı (26) hayatını kaybetti. Zekeriya Özsarı'nın akşam saat 22.00 sıralarında hasta olan babaannesini 45 ZB 568 plakalı motosikletiyle ziyarete giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada ağır yaralanan Zekeriya Özsarı önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Zekeriya Özsarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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