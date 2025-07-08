Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Tefik Süngülü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Haziran tarihinde Seydişehir'in Taraşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tefik Süngülü idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Süngülü, ambulansla önce Seydişehir Devlet Hastanesi'ne, oradan da Konya'ya sevk edildi. Konya'da tedavi gören Süngülü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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