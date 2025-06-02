Motosiklet Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Motosiklet Kazasında 5 Kişi Yaralandı
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışmaktan kurtulmak için manevra yapması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, sağlık durumları iyi.

Motosiklet ile otomobil sürücüsü çarpışmamak için manevra yapınca şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde motosiklet ile otomobil sürücüsü çarpışmamak için manevra yapınca şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit-Ilısu kara yolunun Bağözü mevkisinde 47 ADZ 674 plakalı sepetli motosikletin sürücüsü, başındaki kaskı çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde ilerleyen 47 AT 108 plakalı otomobil sürücüsü S.T.(72), önündeki motosikletin savrulduğunu fark edip manevra yapınca motosikletle birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü ile motosiklette bulunan Hasan D. (19), Mehmet Emin A. (19), Serhay S.ve M. Salih D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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