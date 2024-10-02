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Motosiklet Kazasında 2 Günlük Yaşam Mücadelesi Sonuçlandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaptığı kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Taşkın, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü pazardan aldığı sebze-meyvelerle evine giderken motosikletten düşerek ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Manavgat ilçesinde cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında İbrahim Taştın Bahçelievler Mahallesindeki pazar yerinden alışveriş yaptıktan sonra evine giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu başını asfalta çarparak ağır yaralanmıştı. Olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Manavgat'ta özel hastaneye kaldırılan Taşkın, durumunun ağır olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kalp rahatsızlığı olduğu ve kazanın da bundan kaynaklanmış olabileceği öğrenilen 60 yaşındaki İbrahim Taşkın, Akdeniz Üniversetise Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine 2 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Motosiklet Kazasında 2 Günlük Yaşam Mücadelesi Sonuçlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

İbrahim Taşkın Motosiklet Güvenlik Manavgat Antalya 3-sayfa Sağlık

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