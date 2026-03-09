Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Kırklareli'nijn Lüleburgaz ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Eski Müsellim Caddesi ile Şehit Recep Güngör Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı