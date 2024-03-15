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Motosiklet ile otomobil çarpıştı, ehliyetsiz çocuk sürücü yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, ehliyetsiz bir çocuk sürücü motosikletiyle otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı, ehliyetsiz çocuk sürücü yaralandı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza, Leblebiciler Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keramettin T. idaresinde olan 32 ABD 120 plakalı Fiat Egea marka otomobil, Hassas Sokak istikametinden gelen ehliyetsiz sürücü E.K. hakimiyetinde olan 32 ADT 924 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Isparta Yalvaç 3.Sayfa Güncel Haberler

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