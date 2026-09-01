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Adıyaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
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Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Petrol Mahallesi girişinde motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklette bulunan Muhammed Talha G. (23) ve Muhammed Mustafa S. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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