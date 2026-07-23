Adıyaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi ile 2678 Sokak kesişiminde, Zeki Zerdan A. idaresindeki 02 AFS 684 plakalı motosiklet ile İsa Ercan Ö. idaresindeki 02 AAK 319 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı