Haberler

Adıyaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi ile 2678 Sokak kesişiminde, Zeki Zerdan A. idaresindeki 02 AFS 684 plakalı motosiklet ile İsa Ercan Ö. idaresindeki 02 AAK 319 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Bunları eken 1 senede ev araba alıyor! Yetiştirenler kazançlarını katlıyor

Bunu eken 1 senede ev ve araba alıyor! Yetiştirenler ihya oluyor
Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...

Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...
Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Haberi duyan harekete geçti! On binlerce kişi e-Devlet'e akın etti
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...