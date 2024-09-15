Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk Bulvarı Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Cebrail H. idaresindeki 02 AED 490 plakalı motosiklet ile Mehmet B. idaresindeki 66 SC 154 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cebrail H. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN