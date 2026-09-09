Haberler

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Sucu Abuzer Caddesi üzerinde Necmettin Ö. İdaresindeki 02 AGE 609 plakalı motosiklet ile 11 yaşındaki Ahmet Saffan i'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Saffan İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama

Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!