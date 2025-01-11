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Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Motosiklet Hırsızı Yakalandı
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İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde 5 motosiklet çalan B.A. güvenlik kameralarından tespit edilerek saklandığı adreste yakalandı. Hırsız, tutuklandı.

İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde 5 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenen hırsız, saklandığı adreste yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Konak ilçelerinde, farklı tarihlerde 5 motosikleti çalan B.A.'nın kimliğini güvenlik kameralarından belirledi. Hırsızlık şüphelisinin izini kaybettirmek için il merkezinden ayrılarak Torbalı ilçesine kaçtığını tespit eden ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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