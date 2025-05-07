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Motosiklet Hırsızı, Arızalanınca Başka Motosiklet Çaldı

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Hatay'da çaldığı motosikletin arızalanması sonrasında başka bir motosiklet çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çalan hırsız polis ekiplerinden kaçamadı

HATAY - Hatay'da çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halindeki bir diğer motosikleti çalarak yoluna devam etmişti. Olayla ilgili sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 1 Mayıs tarihinde gece saatlerinde yaşanmıştı. Gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etmiş ve arızalı motosikleti ileride bir noktada park ederek evin bahçesinden başka bir motosiklet çalmıştı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri Y.A. ile A.İ. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.İ. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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