Motosiklet Ehliyeti Sınavında Heyecanı Yenmek İçin Atla Parkuru Tamamladı

Tokat'ta motosiklet ehliyeti sınavında elenen genç heyecanını yenmek için parkuru atla tamamladı.

Tokat'ta yaşayan Recep Başara, motosiklet ehliyeti almak için kentteki bir sürücü kursuna başvurdu. Yazılı sınavı başarıyla geçen genç, direksiyon sınavı öncesinde motosiklet parkurunda eğitim aldı. Ancak sınav esnasında heyecanlanan Başara, bir anlık dikkatsizlikle ayağını yere koyunca sınavdan elendi. Durumu fark eden kurs yetkilisi Samet Dilibal, kursiyerinin eğitimlere atla geldiğini görünce farklı bir yöntem denemeye karar verdi. Gencin heyecanını yenebilmesi için motosiklet parkurunu bu kez motosiklet yerine atla tamamlamasını önerdi. Recep Başara, at üzerinde parkuru başarıyla geçerek hem keyifli bir deneyim yaşadı hem de sınav stresini büyük ölçüde atlattı.

"Motosiklet parkurunu Cuta ile hatasız yaptım"

Parkur heyecanını atı Cuta sayesinde yendiğini söyleyen Recep Başara; "Ehliyet sınavında heyecandan dolayı küçücük bir hata yaptım. Bu hata sonucunda da kaldım. Sürekli direksiyon derslerine Cuta ile geliyordum. En sonunda sınavdan kalınca parkuru da Cuta ile yapmak istedim. Hatasız bir şekilde yaptım. Heyecanımı yendim. Umarım ki bir daha ki sınavda hatasız bir şekilde ehliyetimi alacağım" dedi.

"Direksiyon eğitimlerine atla geldiğini gördük"

Kurs hocası Samet Dilibal ise "Recep kardeşimiz çok başarılı bir eğitim süreci geçirdi. Eğitimlerde herhangi bir sorunu yoktu. Sınavda da yüzde yüz başarılı olacağını inanıyorduk. Heyecanlanarak küçük bir hata ile sınavda kaldı. Biz de şaşırdık ama eğitimlere gelirken atla geldiğini gördük. Parkuru atıyla denemesini istedik. Heyecanını yenebileceğini düşündük ve parkuru artık heyecan yapmadan başarıyla tamamlayabiliyor" diye konuştu, - TOKAT