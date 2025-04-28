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Motosiklet Çalan Şüpheli: 'Kendimin Sandım'

Motosiklet Çalan Şüpheli: 'Kendimin Sandım'
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Adana'da park halindeki motosikleti çalan bir kişi, yakalandıktan sonra ifadesinde alkol etkisiyle motosikletin kendisine ait olduğunu sandığını söyledi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Motosiklet çaldı yakalandı, "Kendimin sandım" dedi

ADANA - Adana'da bir kişi park halindeki motosikleti çaldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra yakalanan şüpheli, "Kendi motosikletim sandım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen İ. K. (29), kaldırımda park halindeki motosikleti ceketinin cebinden çıkardığı demir makasıyla kilidi keserek çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan E.Y. ise hemen polise haber verdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Polisin düzenlediği baskınla yakalanan İ.K.'nin ifadesin de "O gece alkol almıştım, motosikleti kendi motorum sandım" dediği öğrenildi.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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