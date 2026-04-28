Motosiklet bariyere çarptı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda, E.K. idaresindeki 48 ALZ 387 plakalı motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı