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Motorlu Testere Kazasında Genç Adamın İki Parmağı Koptu

Motorlu Testere Kazasında Genç Adamın İki Parmağı Koptu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motorlu testereyle odun kesimi yapan 28 yaşındaki Bilal A., dikkatsizlik sonucu iki parmağını makineye kaptırarak yaralandı. İlk tedavi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, motorlu testereyle odun kesimi yaparken 2 parmağını makineye kaptırdı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal A. (28), motorlu testereyle ağaç kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elinden yaralandı. 2 parmağı kopan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından yaralı genç ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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