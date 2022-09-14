Motora sıkışan kediyi önce kurtardılar sonra sahiplendiler

Üsküdar'da park halinde bulunan bir aracın motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Üsküdar'da park halinde bulunan bir aracın motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Yoldan geçtiği sırada sesini duyarak fark ettiği kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım isteyen genç kadın ve kardeşi, kurtarılan kediyi sahiplendi.

Olay dün gece saatlerinde Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde gerçekleşti. Yoldan geçtiği esnada bir kedi sesi duyan genç bir kadın sesin park halindeki bir araçtan geldiğini fark etti. Sesin geldiği aracın içerisinde bekleyen araç sahibi Akın Avcı'yı cama vurarak uyaran kadın, kardeşiyle birlikte kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saat boyunca kediyi oradan çıkarmak için uğraşan kadının çabası yetersiz kalınca çareyi itfaiyeyi aramakta buldular. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kurtarılan kediyi sahiplendiler

Yoldan geçtiği esnada aracın motor kısmına sıkışan kedinin sesini duyan genç kadının sarf ettiği çabalar sonrası itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kurtarılan kediyi sahiplendikleri öğrenildi. - İSTANBUL