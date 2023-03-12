Motor ve kanat kısmını iniş sırasında piste sürten THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanı'nda onarılacak Uçak en az 1 hafta Erzurum Havalimanında kalacak THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı dün Erzurum Havalimanı inişinde tehlike atlattı.

Motor ve kanat kısmını iniş sırasında piste sürten THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanı'nda onarılacak

Uçak en az 1 hafta Erzurum Havalimanında kalacak

ERZURUM - THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı dün Erzurum Havalimanı inişinde tehlike atlattı. Uçak iniş sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle motor ve kanat kısmının piste sürttü. Erzurum-Bursa seferini yapan uçak, Erzurum Havalimanı'nda onarılmaya başlandı. Uçağın en az 1 hafta Erzurum'da kalacağı öğrenildi.

Dün saat 14.50'de Erzurum-Bursa seferini yapacak olan THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı, Erzurum Havalimanı'na iniş yaptığı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle kanat ve motor kısmını piste sürttü. Aynı uçağın saat 14.50'de Bursa'ya yapacağı sefer THY tarafından iptal edildi. Bursa'ya gitmeye hazırlanan 300 yolcu ise akşam konan ek uçak seferiyle Bursa'ya gönderildi. Saatlerce havaalanında aç ve susuz kalan yolcular, video çekerek sosyal medyadan tepki gösterdi.

Uçağın kanat ve motor kısmında arıza olduğu belirtilirken, en az 1 hafta Erzurum Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi. Uçakta onarım çalışmaları devam ediyor.