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Başsavcılıktan motokuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama

Başsavcılıktan motokuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama
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İzmir Bayraklı'da motokurye Akın Payaz'ın ölümüne neden olan kazada, yola düşen metal parçanın vinç ayağı olduğu belirlendi. Başsavcılık soruşturmayı sürdürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı ilçesinde motokuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda; kazaya neden olan metal parçanın bir 'vinç ayağı' olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

9 Haziran günü İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri çıkışında, iddiaya göre seyir halindeki bir kamyonun kasasından yola düşen parça nedeniyle motosikletli kurye Akın Payaz kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Ağır yaralanan Payaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Payaz hayatını kaybetti. Payaz, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayraklı Doğançay Mezarlığına defnedildi.

Başsavcılıktan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kolluk kuvvetleriyle yapılan koordinasyon toplantılarının ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titiz bir adli soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayraklı ilçesi çevreyolu tüneller çıkışı mevkiinde, yola düşen metal parçaya çarpması sonucu meydana gelen ve bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin Başsavcılığımız koordinesinde kolluk birimleriyle gerekli değerlendirme ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik talimatlar verilmiştir. Yürütülen araştırma ve incelemeler neticesinde, kazaya neden olan metal parçanın vinç ayağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parçanın olay yerine nasıl düştüğünün ve sorumluların belirlenmesine yönelik çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin temini ve incelenmesi başta olmak üzere çok yönlü araştırmalar devam etmektedir. Olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin tespiti amacıyla yürütülen adli soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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