Bosna Hersek'te mağarada II. Dünya Savaşı'ndan kalma 730'dan fazla mühimmat bulundu

Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarındaki Velez Dağı'nın eteklerinde bir mağarada II. Dünya Savaşı'ndan kalma 730'dan fazla havan topu mermisi ve bomba bulundu.

Bosna Hersek'i ziyaret eden İngiliz turistler, yıllardır benzerine rastlanmayan bir keşfe imza attı. Mostar yakınlarındaki Velez Dağı eteklerinde bir mağarada patlamamış mühimmat bulduklarını yetkililere bildiren turistlerin ihbarı üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde mağarada II. Dünya Savaşı'ndan kalma 730'dan fazla havan topu mermisi ve bomba bulundu.

Bosnalı fotoğrafçı görüntüledi

Keşfedilen mühimmatlar, Hersek-Neretva Kantonu Turizm Birliği ile yürütülen bir proje kapsamında mağaranın içini görüntülemekle görevlendirilen Bosnalı fotoğrafçı Dzenad Dzino tarafından kayıt altına alındı. Dzino'ya göre ekipler, mağaranın girişinden yaklaşık 40 metre içeride İtalyan yapımı 45 mm'lik Brixia havan mermisi buldu. Ekiplerle birlikte mağaraya inen Bosnalı fotoğrafçı, sosyal medyada yayınladığı paylaşımda, mağaranın duvarındaki oyuklardan birinde ise Alman yapımı bir işaret fişeği olduğunu aktardı. Mağarada girişi dar bir odaya girdiklerinde karşılaştığı manzara ile büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Dzino, "İçerisi ağzına kadar mühimmatla doluydu" diye yazdı.

Sivil savunma yetkililerinin dışarı taşıdığı sayısı 730'u aşan mühimmatlar arasında 45 mm'lik Brixia mermileri, 60 mm'lik Brandt mermileri, 75 mm'lik havan mermileri, el bombaları ve mühimmat fünyeleri yer aldı.

"1999'dan bu yana yapılan en büyük keşif"

Yetkililerin kendisine bunun II. Dünya Savaşı kalıntıları konusunda 1999'dan bu yana yapılan en büyük keşif olduğunu aktardığını ifade eden Dzino, "Bu inanılmaz bir deneyim oldu. Bunun Nazilere karşı savaşan Partizanlara ait unutulmuş bir mühimmat deposu mu, yoksa bir zamanlar bölge sakinlerinden birinin buraya gizlice mühimmat saklaması sonucu mu burada olduğu hiçbir zaman öğrenilemeyecek" dedi.

Dzino, Bosna Hersek Federasyonu Entite Sivil Savunma İdaresi ekipleri sayesinde mağaranın artık güvenli olduğunu ve ziyaretçilere açık olduğunu ifade etti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı