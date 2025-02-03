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Moskova'daki Patlamada Arbat Taburu Lideri Hayatını Kaybetti

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Moskova'daki lüks bir rezidansın giriş katında meydana gelen patlamada Ukrayna'ya karşı savaşan Arbat Taburu'nun lideri Armen Sarkisyan'ın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2'ye yükseldi. Patlamanın arkasında kimlerin olduğu yönünde soruşturma devam ediyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki lüks rezidansın giriş katında meydana gelen patlamada Ukrayna'ya karşı savaşan Arbat Taburu'nun lideri Armen Sarkisyan hayatını kaybederken, toplam can kaybı 2'ye yükseldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki lüks rezidansın giriş katında meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Emniyet yetkilileri, Ukrayna'nın doğusunda Kiev askerlerine karşı savaşan Arbat Taburu'nun lideri Armen Sarkisyan hayatını kaybettiğini belirtirken, patlamada toplam can kaybının 2'ye, yaralı sayısının da 5'e yükseldiğini belirtti.

Rus Devlet Ajansı TASS, Sarkisyan'ın kritik bir durumda hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini aktardı. TASS'ın emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde bombalı saldırının "önceden ve dikkatlice planlandığı" kaydedildi.

Patlamanın arkasında kim veya kimlerin olduğuna ilişkin soruşturma sürüyor.

Ukrayna, Sarkisyan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı

Sarkisyan'ın Arbat Taburu, büyük bir kısmı etnik Ermeni olan yaklaşık 500 kişiden oluşuyor. Ukrayna 2014 yılında AB yanlısı protestoculara karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle Sarkisyan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı. Ukrayna güvenlik birimi SBU, Ermenistan'da doğan ve genç yaşta Ukrayna'nın doğusundaki Horlivka şehrine taşınan Sarkisyan'ı 2014 yılında Rusya'ya kaçan eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç ile bağlantıları olan bir "suç otoritesi" olarak tanımlıyor.

Yetkililer, Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta, Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen olaya asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu söylemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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