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Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu

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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonucunda morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, hastanelerin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a koyuldu.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralıların Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

MORG KAPISINDA BEKLEYİŞ

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morg kapısında, otelde bulunan ancak kendilerinden haber alınamayanların yakınları endişeli bir şekilde bekledi. Hastane morguna getirilen cenazelerden parmak izi alma çalışmaları yürütüldü.

MORG KAPASİTESİ DOLDU, CENAZELER SOĞUK HAVA DEPOLU TIR'A KOYULDU

Edinilen bilgiye göre morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a koyuldu. Ortaya çıkan görüntüler olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Morgda yapılan çalışmalara savcı gözetiminde devam edildi.

Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıismail ŞEN:

80 yıldan sonra 100 yıl ileri gittik diyen bir hükümetin eseri bu

Yorum Beğen113
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Haber Yorumlarıemre cahilsavar:

insan hayatının en ucuz olduğu ülke hiçbir değerimiz yok vergi vermekten başka

Yorum Beğen100
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ihracattan gelen paralari merkez bankasi rezervlerinde biriktirmeye devam turşusunu kuracağız eger lifer olmak kolay olsaydı peygamberler hz lakabina erismezdi bakin Allah Cennete gidecek yollari cok kolay yapmis ve yasaklari cok az yapmis ama insanlar inadina onlarca alternatife rağmen o yasaklara yoneliyor ornegin alkol... gazozu kolasi kahve çayı ayrani cesit cesit meyve sulari yaratmis ama insan illa ki alkole bulasiyor işin sasirtici yönü hafta birkez icmesine ragmen ya su üç gunluk dünyada icmezsen ne olacak cok sey olacak Cennete yaklasacaksin daha huzurlu daha saglikli daha mutlu olacaksin iste seytan da bunu bildiği icin alkolun yasaklanmasina izin vermiyor engel oluyor insan dostlarinin diliyle yoluyla aracılığıyla siz asla burdaki anti Dincilere kanmayın evinizi Dink levhalarla donatin ce küfretmeyin kaba olmayin kalp kirmayin cimri olmayın ve asla alkol satılan yerde alışveriş bile yapmayın Allah kesinlikle icki satan yerde alışveriş yapanlarin kalbini muhurler bana düşen yolu göstermek hüküm gerçek cumhurbaşkanımiz yuce ALLAH a aittir

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

akepe yuzyili

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Haber YorumlarıHercai:

Sevgili Emrah Güneş ne alaka,olayı bağlamışsın alkole.Burada yorum yapanların hepsinin aklı başında insanlar olduğunu unutma.Millet senden akıl alacak değil.Hee alkol alıp çevrene zarar veriyorsa bir kişi o unda yaptırımı var yasalarda.Birileri çıkıp senin hayat tarzın hakkında eleştiri yapsa,nasihat vari sekilde konuşsa hoş karşılar mısın...Telkinlerini git başka yerde yap sevgili kardeşim...Haber başlığıyla senin şu yorumun hoş değil...

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Haber Yorumlarıemrah acar:

muhteşem yüzyıl.....

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

Hahahahahah muz cumhuriyeti ya 76 kişilik morg yeri kısıtlı

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Bu gercekten bi skandal ölenlere Allahtan rahmet diliyorum

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