Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralıların Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

MORG KAPISINDA BEKLEYİŞ

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morg kapısında, otelde bulunan ancak kendilerinden haber alınamayanların yakınları endişeli bir şekilde bekledi. Hastane morguna getirilen cenazelerden parmak izi alma çalışmaları yürütüldü.

MORG KAPASİTESİ DOLDU, CENAZELER SOĞUK HAVA DEPOLU TIR'A KOYULDU

Edinilen bilgiye göre morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a koyuldu. Ortaya çıkan görüntüler olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Morgda yapılan çalışmalara savcı gözetiminde devam edildi.