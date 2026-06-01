Moldova plakalı nişasta yüklü tır otobanda alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Moldova'dan aldığı nişasta yükünü Bursa'ya ulaştırmak için yola çıkan tırın, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan yaklaşık 30 kilometre sonra TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Kısa sürede büyüyen yangın, tırın büyük bölümünü sararken sürücü yaşananları çaresiz gözlerle izledi.

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı

Yangının başlamasının ardından alevler hızla yayılarak çekici ve dorsenin bir kısmını etkisi altına aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülse de tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sürücü dakikalarca yangını izledi

Emniyet şeridinde bekleyen sürücü, yılların emeği olan aracının alevler içinde kalışını dakikalarca izlemek zorunda kaldı. Zaman zaman büyük patlama seslerinin de duyulduğu olayda sürücünün büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Can kaybı yaşanmadı

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının motor bölümünden çıktığı değerlendirilirken, kesin neden yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı